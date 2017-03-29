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Sivas Haberi: Sivas Belediyespor Başkanı Tunahan'ı işortağı bıçakla yaraladı

Sivas Belediyespor Başkanı Tunahan'ı işortağı bıçakla yaraladı
22:3829 Mart 2017
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Sivas Belediyespor Başkanı Tunahan'ı işortağı bıçakla yaraladı
Sivas Belediyespor Başkanı Tunahan'ı işortağı bıçakla yaraladı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu sağ elinden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, alacak- verecek davası nedeniyle iş ortağı S.A. ile cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Başkan Tunahan, ellerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Tunahan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga esnasında hafif şekilde yaralanan S.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın olayın ardından Kulüp Başkanı Tunahan'ı hastanede ziyaret etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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