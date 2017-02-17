Sivas Emniyeti'ne Şehitler Anıtı

SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü ve Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından Emniyet Müdürlüğü bahçesine inşa edilen Şehitler Anıtı, düzenlenen törenle açıldı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere terörle mücadelede şehit olan tüm asker ve polisler için Şehitler Anıtı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine dikilen 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde olan çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği temsilcileri, emniyet personeli, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından terörle mücadelede ve 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Trabzonspor'un çok kıymetli Kuzeyyıldızı taraftar grubunun Sivas'ımıza Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne, şehitlerimize böyle bir anıt yapmaları bizi mutlu etti. Sivas'ta her Trabzonlu'nun açık bir kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. İki kadim şehrin insanlarının birbirlerini sevdiklerini biliyorum. Trabzon da da Sivaslılar'ın yapacağı şeylerle bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ise "Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere ülkemizde verilen tüm şehitleri hatırlatabilecek, Sivasımız'ın tarihi yapısıyla, kadim yapısıyla örtüşebilecek çift başlı kartal şehitler anıtımızın yapılmasında emeği geçen Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu Trabzonspor ile Sivas arasındaki geçmişteki kırgınlıkları gidermek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

DHA