Sivas eski istihbarat müdürü yeniden tutuklandı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında 'usulsüz dinleme' davasından yakalama kararı bulunan Sivas eski İstihbarat Şube Müdürü Fatih A. Kayseri'de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 'usulsüz dinleme' davası kapsamında daha önce tahliye olduktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilen ve yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Sivas eski İstihbarat Şube Müdürü Fatih A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Kayseri'de yakalandı. Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Fatih A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA