Sivas merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları ve bu maaşları örgüte aktararak kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün 'kurum imamı' olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte aktardıkları ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Konya, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Samsun, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Şüpheliler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 17 şüphelinin yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA