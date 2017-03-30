Sivas merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

SİVAS merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'ışık evleri'ne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 14'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklandığı belirtilirken, 14 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
DHA