Sivaslılar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

SİVAS'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her şey vatan için', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Yürüyüşe, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kuran okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

"Milletimiz şehitlerine her zaman sahip çıkıyor. 102 yıldır da sahip çıkmaya devam ediyor. İnanıyorum ki Anadolunun her tarafında bu böyle ve böyle olmaya devam edecek. Sarıkamış şehitlerinin şehit olma sebebi tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak içindir. Şimdi de bizim milletimiz aynı duygularla nerede olursa olsun bu topraklara bu vatana sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya devam edecek. Bu Çanakkale'de de böyleydi, Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi, Kurtuluş Savaş'ında da böyleydi, Kıbrıs'da da böyleydi, şimdi de böyle. Ben bu vesileyle bu organizasyon da emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

DHA