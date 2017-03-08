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Sivas Haberi: Sivas'ta 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçti

Sivas'ta 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçti
22:138 Mart 2017
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Sivas'ta 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçti
Sivas'ta 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçti

SİVAS'ta polisin bir kişinin evinde ve üzerinde yaptığı aramada, 109 gram bonzai ve 49 ecstasy hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahalesi'nde M.Ç. isimli kişinin üzerinde yaptığı aramada, 9.15 gram bonzai, 0.09 gram metamfetamin ve 4 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 100 gram bonzai ve 45 ecstasy hap bulundu.
M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

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