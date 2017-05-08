Sivas'ta 11 mahrem imam adliyede

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emniyetten sorumlu oldukları belirtilen 11 mahrem imamı adliyeye sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetten sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

'BYLOCK' OPERASYONUNDA 8 GÖZALTI

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve aralarında dernek üyeleri ile öğretmenlerin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Sivas, Ankara, Kayseri, Samsun, Aydın ve Osmaniye'de düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA