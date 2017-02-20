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Sivas Haberi: Sivas'ta 26 sanıklı FETÖ davası başladı

Sivas'ta 26 sanıklı FETÖ davası başladı
11:4720 Şubat 2017
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Sivas'ta 26 sanıklı FETÖ davası başladı
Sivas'ta 26 sanıklı FETÖ davası başladı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, adliye ve cezaevi çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.
Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, aralarında adliye ve cezaevi infaz koruma memurlarının da bulunduğu 12'si tutuklu 26 sanık ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı. FETÖ/PDY davası kapsamında sanıklar 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ile suçlanıyor.
İfade işlemlerinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

DHA

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