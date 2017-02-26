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Sivas Haberi: Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi

Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi
18:2226 Şubat 2017
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Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi
Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan operasyonda 44 kilo esrar ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, İstanbul ve Kahramanmaraş plakalı iki otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri bu araçları takibe alındı.. Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Gemerek ilçesinin girişinde durdurulan otomobillerde narkotik operasyonları için eğitilen 'Kayra' adlı köpekle yapılan aramada 44 kilo esrar ele geçirildi.
Otomobillerde bulunan A.M., M.Y. ve K.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

DHA

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