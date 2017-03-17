Sivas'ta Çanakkale şehitleri için yürüyüş

SİVAS'ta, Çanakkale Savaşı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüş Atatürk Spor Salonu önünden başladı. İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Yürüyüş kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde son buldu. Anıt önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Son olarak şehitler için Kuran okunarak dua edildi.

DHA