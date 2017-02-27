Sivas'ta DHKPC ve TKP/M-L operasyonu: 5 gözaltı

SİVAS'ta terör örgütleri Devrimci Halk Kurtuluş Partisi- Cephesi (DHKP-C) ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist'e (TKP/M-L) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin değişik adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA