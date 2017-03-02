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Sivas Haberi: Sivas'ta DHKPC ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta DHKPC ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı
23:152 Mart 2017
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Sivas'ta DHKPC ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Sivas'ta DHKPC ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı

SİVAS'ta terör örgütleri DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütleri DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman bulundu. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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