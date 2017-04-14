Sivas'ta dolandırdı, Niğde'de yakalandı (2)

'ADLİYEYE SEVK EDİLDİ'

Sivas'ta Gökçebostan Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Z.Ç.'yi telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız bir kuyumcu dolandırıcılığına karıştı bu nedenle eviniz de bulunan altınları eve gelecek olan polise teslim edin' diyerek dolandıran Tamer Özkaracadağ Niğde'de yakalandı. Sivas'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki sorgu işlemi yapılan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin dolandırdığı altınlar da ele geçirildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

DHA