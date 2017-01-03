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Sivas Haberi: Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
17:023 Ocak 2017
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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 öğretmen gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İ.B., S.G., H.T.S. ve M.U. ile öğretmen S.H.'yi gözaltına aldı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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