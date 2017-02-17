Sivas'ta FETÖ'den 4 eski polis tutuklandı

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 eski polis, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak İstanbul, Ankara, Kırşehir, Kütahya, Aydın, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 75 kişi eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 polis için Cumhuriyet Başsavcılığı bir üst mahkemeye itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine yakalanan S.A., F.G., B.D. ve H.G. yeniden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu polis sayısı 50'ye yükseldi. Gözaltındaki bir polisin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA