Sivas'ta Kadınlar Günü kutlandı

SİVAS'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Şubesi üyeleri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Dernek üyeleri burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. 30 kişilik grup adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, "Türk kadını, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde insan haklarına kavuşmuştur. Biz bu haklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Milletimizin birliğini istiyoruz, can ve mal güvenliği istiyoruz. Huzur istiyoruz. Bağımsız bir ülkede hür yaşamak istiyoruz" dedi. Sivas Milliyetçi Kadınlar Derneği ise Kent Meydanında stant açarak kadına karşı şiddetin önüne geçmek için imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Sultan Şahin ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şube Başkanı Yardımcısı Makbule Taşan da düzenledikleri basın toplantısında, kadına yönelik şiddete tepki göstererek kadınlar için eşitlik istedi.

Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Azize Özdemir Zor ise kadınlar günüyle ilgili açıklama yapmak üzere adliyede basın toplantısı düzenledi. Kadınların tüm toplumlarda daha az eğitim aldığını, okuma-yazma öğrenmelerinin engellendiğini ve kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Avukat Zor, "Hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların Türkiye genelindeki oranı yüzde 39'dur. Boşanmış ve ayrılmış kadınların yüzde 78'i fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Eğitim düzeyi arttıkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadınların oranı azalmaktadır" dedi.

Öte yandan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde kadınlara ücretsiz diş taraması yaptı. Ayrıca tarama yapılan kadınlara diş macunu ve diş fırçası ile birlikte karanfil verildi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan hastane başhekimi Murat Yüksel, "Kadınlarımızın her alanda eğitim alması, gelişmesi ve farkındalığının artması ülkemizin geleceğine dair en büyük yatırımdır" dedi.

DHA