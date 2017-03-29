Sivas'ta kaza: 2 yaralı

SİVAS'ta TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Erzincan yönüne giden 35 yaşındaki Mehmet Gök'ün kullandığı 11 UA 177 çekici, 21 LB 721 dorse plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan 49 yaşındaki Halit Altun'un kullandığı 38 GA 910 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin arka kısmı hurdaya dönerken, araç sürücüsü emekli polis memuru Halit Altun ile eşi 43 yaşındaki Nalan Altun yaralandı. TIR sürücüsü Gök ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

DHA