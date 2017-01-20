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Sivas Haberi: Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı

Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı
13:0220 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı
Sivas'ta öğrencilerin karne heyecanı

SİVAS'ta toplam 120 bin öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.
2016- 2017 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle kent merkezindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okuldaki üç sınıfta karne dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi. Karne alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Protokol üyeleri karne dağıtımının ardından öğrencilerle birlikte çektirdi.

DHA

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