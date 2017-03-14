Sivas'ta, 'okullar bölgesine bar açılmasın' tepkisi

SİVAS'ta faaliyet gösteren 64 sivil toplum kuruluşu, okullar bölgesinde bulunan alışveriş merkezi içinde bar açılacak olmasına tepki gösterdi.

Sivas'ta faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği, Ravza Derneği ve Memur-Sen ile birlikte 64 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, 3 ay önce kentte açılan ve okullar bölgesinin yanında yer alan alışveriş merkezi içinde bar açılması çalışmasına tepki gösterdi. Kent meydanında toplanan yaklaşık 150 kişi, 'Okulda alkol istemiyoruz' sloganı attı. Eyleme katılan lise öğrencileri ise ellerinde, 'AVM'de içkili mekan istemiyoruz' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Tazecik beyin ve kalplerimizin yoğunlukta bulunduğu okullar bölgesinde sözde kahve mekanı olan ama aslında bir bar ve disko hizmeti veren bir mekanını açılmasını ve gençlerimizin zehirlenmesini asla kabul edemeyiz. Bizler Sivas'taki STK temsilcileri olarak kesinlikle meşru ölçüler çerçevesinde hiç kimsenin ticaret yapmasına, kazanç sağlamasına asla karşı değiliz. Hatta meşru ölçüler içerisinde eğlenmek herkesin hakkıdır. Ancak alkollü eğlence mekanlarının özellikle de genç yavrularımızın bulunduğu okullar bölgesinde açılmasına karşıyız. Bu yanlıştan, bu büyük hatadan bir an önce geri dönülmelidir. Halkımızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak bu yanlışa acilen bir son verilmelidir" dedi.

Öte yandan sosyal medyadan bu yönde çok sayıda mesaj alan Sivas Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, "Okullar bölgesinde bar açılacağı şeklinde bilgi kirliliği var, tesis turizm belgeli, izin almasına gerek yok ve işletmenin böyle talebi yok" ifadelerine kullandı.

DHA