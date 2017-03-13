Sivas'ta otomobil ırmağa uçtu: 2 ölü

SİVAS Ankara karayolundaki yoğun dolu yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, Yıldız Irmağı'na uçtu. Çekici ile sudan çıkarılan otomobilde Gökhan Çitkıran ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolunun 20'inci kilometresindeki Yıldız Köprüsü'nde meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikamatene giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 BN 759 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kontroldan çıkarak Yıldız ırmağına uçtu. Bu sırada PTT TIR'ı ile yoldan geçen Mehmet Ağyürek aracını durdurup suya atladı ancak otomobilde bulunanları çıkaramadı. Ardından olay yerine gelen çekici ile otomobil sudan çıkarıldı. Otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitiren biri kadın iki kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilin arka koltuğunda bulunan cesetlerden birisinin Gökhan Çitkıran'a ait olduğu öğrenilirken, araçtaki kadın cesedinin kimliği henüz belirlenemedi. Cesetler otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ankara istikametinden gelirken kazayı gördüklerini ve ırmaktaki otomobili gördükten sonra suya atladığını belirten PTT çalışanı Mehmet Ağyürek, "Araç süratli geliyordu karşıdan. Hızını alamadı ve dereye uçtu. Suyun içine girdiğimde kimseyi göremedim, su derindi. Kapıyı açtım ama arabanın içine giremedim. Su çok soğuktu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA