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Sivas Haberi: Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
23:152 Mart 2017
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Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırmak istedikleri öne sürülen 4 kişinin Yüceyurt Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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