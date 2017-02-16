Sivas'ta STK'lardan 'hayır' açıklaması

SİVAS'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, 'Ülkene ve Geleceğine Sahip Çık Meclisi' referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Sivas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sivas Şubesi tarafından oluşturulan 'Ülkene ve Geleceğine Sahip Çık Meclisi' 16 Nisan'daki referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklarını belirterek nedenlerini açıkladı. ADD Sivas Şube Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında grup adına konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Orhon, şöyle dedi:

"Ülkemizin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği düşünme ve örgütlenme özgürlüğünün sekteye uğratıp emeğin haklarının talan edildiği, yoksulluğun kadermiş gibi sunulduğu, sivil ve asker cenazelerinde anaların yükselen feryatları, dinmeyen gözyaşları ve ağıtlar arasında başkanlık söylemleri içerisinde yangından mal kaçırır misali referanduma gidiyoruz. Böylesi bir süreçte bu halkın vicdanının sesi olarak referandumda 'hayır' diyoruz. Yaklaşık 150 yıldır köklü ve parlamenter geleneği olan sistemimizin kurum ve kurulları bilinçli olarak aşındırılıp, fiili durum yaratılmıştır. Yaratılan tek adam fiiliyatına uygunluk için getirilen rejim değişikliğine hayır diyoruz. Getirilmek istenen sistemle padişahlık yetkisi istenmektedir. Bizler cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'tan sesleniyoruz. 80 milyonun iradesini yeniden bir kişiye teslim etmemek için dört 4 Eylül ruhuyla tüm halkımızı hayır demeye çağırıyoruz."

DHA