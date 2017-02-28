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Sivas Haberi: Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Sivas'ta tarihi eser operasyonu
15:3928 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Sivas'ta tarihi eser operasyonu
Sivas'ta tarihi eser operasyonu

SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 63  sikke ve 1 testi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün gece, birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirlediği Adana ve Kütahya plakalı 2 aracı durdurarak arama yaptı. Kütahya plakalı araçta yapılan aramada 63 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile 1 tarihi testi ele geçirildi. Adana plakalı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan K.S., Y.Ç, R.S., S.S., ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

DHA

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