Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği iki kişiyi otobüs terminalinde durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Bu kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Sivas Lisesi kavşağında polis ekiplerince şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada ise otomobil içerisinde 32 adet fişeklenmiş yaklaşık 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan Sivas-Ankara karayolundaki uygulama noktasından kaçan Adana plakalı otomobil takip sonucu durduruldu. Polisin yaptığı arama ve kimlik sorgulamasında otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Bu kişiler gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildi.

DHA