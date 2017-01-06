Sivas'tan Halepliler'e 6 TIR yardım malzemesi

SİVAS'ta Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) ve Kızılay'ın başlatmış olduğu kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 6 TIR'la Halepliler'e gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve Kızılay ülke genelinde 'Halep bizimledir' sloganı ile Halepliler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Sivas'ta KYK'da kalan üniversite öğrencileri ve Kızılay tarafından Sivas genelinde toplanan 6 TIR'lık yardım malzemesi toplandı. Yardım TIR'larının gönderilmesi için kent meydanında tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü (CÜ) Prof.Dr. Alim Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erdoğan Tunç, Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, "Bizim milletimizin bir özelliği vardır. Mazluma biz kimlik hiç sormadık. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hiçbir ayrım yapmadan ülke olarak ona mutlaka yardıma gittik. Dün başka ülkelere yardıma gittik, bugün Suriye'ye gidiyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen başta Kızılay ve KYK olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Daha sonra 2 TIR yatak, 1 TIR battaniye ve 3 TIR ise kışlık ayakkabı, ilaç ve yardım malzemesinin bulunduğu toplam 6 TIR, Halepliler'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

DHA