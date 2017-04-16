Siverek’te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevre yolunda medyana geldi. Yusufcan Gez yönetimindeki 63 N 2491 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Halil Alhas yönetimindeki 63 ES 650 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusufcan Gez ve arkasında oturan Hasret Seray yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
DHA