Siverek'te otomobil kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Seyithan Çalışkan öldü, yanındaki Ahmet Kesenek yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Seyithan Çalışkan yönetimindeki 63 ZS 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Ahmet Kesenek ağır yaralandı.

Yaralı Kesenek, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Kesenek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sürücü Çalışkan'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

DHA