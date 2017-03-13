Siverek’te otomobil minibüse çarptı: 5 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek'e giden Mehmet Remzi Çelik yönetimindeki 07 NMF 21 plakalı otomobil, Aslanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve şerit değiştirerek Berat Demir'in kullandığı 63 EH 346 plakalı minibüse arkadan çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Remzi Çelik ile yanında bulunan Delal Alsaç, Aycan Alsaç, Yeter Çelik ve minibüste bulunan Melda Biçer yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA