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Şanlıurfa Haberi: Siverek'te TIR'da 258 kilo esrar ele geçti

Siverek'te TIR'da 258 kilo esrar ele geçti
15:2017 Ocak 2017
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Siverek'te TIR'da 258 kilo esrar ele geçti
Siverek'te TIR'da 258 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde polis ekiplerinin durdurarak aradığı TIR'ın dorsesinde 258 kilo 240 gram esrar ele geçirilirken, sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece geç saatlerde Siverek- Diyarbakır karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Polis Mehmet G., yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'ı durdurarak aradı. TIR'ın dorsesinde 258 kilo 240 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, sürücü Mehmet G.'yi gözaltına aldı.

DHA

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