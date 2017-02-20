Siverek’te yangın çıkan evdeki kadın yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, Hediye Kürkçü, bilinmeyen nedenle evde çıkan yangında yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kürkçü ailesinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın ardından evde yapılan incelemede vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Hediye Kürkçü'ye ulaşıldı. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA