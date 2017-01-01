Siverek'te yeni yıla havaya ateş açarak girdiler

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde yeni yıl kutlamalarında gelenek değişmedi. İlçede saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde vatandaşlar silahlarla havaya ateşe ederek kutlama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yeni yıl kutlamalarında silah kullanılmaması uyarılarında bulundu. İlçede gün boyu sıkça yapılan uyarılara rağmen gelenek değişmedi ve vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havaya ateş açarak 2017'ye girdi.

Yaklaşık yarım saat süren silahlı kutlamalarda olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

DHA