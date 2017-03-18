Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

KİLİS'te 48 yaşındaki Songül Ormanlı, yalnız kaldığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdi.

İspetpaşa Mahallesi'nde yalnız başına oturan Songül Ormanlı'yı telefonla arayıp ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla eve gelen polisler, pencereden baktıkları Ormanlı'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce sağlık görevlilerini çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldüğünü belirlendi. Ormanlı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için mora konuldu.

DHA