Sobadan zehirlenen çift öldü, torunları ecelle pençeleşiyor

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Abdo ve 61 yaşındaki Hatice Palamut çifti yaşamını yitirdi, odada uyuyan torunları 13 yaşındaki Berat Palamut ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, babaannesi Hatice ve dedesi Abdo ile birlikte uyuyan Berat'ı uyandırmak için girdikleri odada çifti baygın halde buldu. Otomobille Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdo ve Hatice Palamut çifti, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, acil serviste müdahale edilen küçük Berat ise Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Berat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yaşamını yitiren çiftin cesetleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA