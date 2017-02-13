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Bolu Haberi: Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede

Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede
13:1413 Şubat 2017
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Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede
Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede

BOLU'nun Gerede İlçesi'nde 39 yaşındaki Fatma Sadıç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, eşi ise hastanede tedaviye alındı.
Demirciler Mahallesi, Çarıkçı Sokak'ta oturan Hasan Sadıç, üst katta oturan oğlu ve gelininin sabah kahvaltıya gelmemesi üzerine şüphelendi. Çilingire kapıyı açtırıp içeriye giren Hasan Sadıç, oğlu ve gelinini yerde hareketsiz buldu. Çağrılan ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ciftten Fatma Sadıç, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Kemal Sadıç ise tedavi altına alındı.
Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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