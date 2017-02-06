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Aydın Haberi: Sobadan zehirlenerek öldü

Sobadan zehirlenerek öldü
12:496 Şubat 2017
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Sobadan zehirlenerek öldü
Sobadan zehirlenerek öldü

AYDIN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 55 yaşındaki Nebahat Kervan öldü.
Cuma Mahallesi 212 Sokak'taki Başdemir Apartmanı'nda yaşayan Nebahat Kervan, sobayla ısındığı evinde yalnızken uykuya daldı. Kervan'ın oğlu Hakkı Ay, geç saatlerde eve gelip odasına geçerek uyudu. Sabah eve gelen Kervan'ın kızı Gülçin Ay, annesinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nebahat Kervan'ın öldüğü belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Nebahat Kervan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakkı Ay'ın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

DHA

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