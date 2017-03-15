Sobaya dökülen benzin bomba gibi patladı: 3 yaralı

KARAMAN'da 9 yaşındaki çocuğun sobaya benzin dökmesinin ardından meydana gelen patlamada vücutlarında yanıklar oluşan iki kardeş ve panikle pencereden atlayan bir kadın yaralandı.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ateş Özer oyun oynarken bulduğu pet şişe içindeki benzini yanan sobanın içine döktü. Benzinin ateşle temas etmesi üzerine alev topuna dönen sobada patlama meydana geldi. Patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yunus Ateş Özer ve ağabeyi 14 yaşındaki Emir Özer yaralandı. Evde bulunan ve babalarının kız arkadaşı olduğu belirtilen 35 yaşındaki Nadire Günarslan ise patlama sırasında korkuya kapılarak 5 metre yükseklikteki pencereden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Günarslan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan kardeşler ve bacaklarında kırıklar olan Nadire Günarslan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Patlamadan kısa süre sonra olay yerine geldiğini belirten Selçuk Durak, "Namaz kılmak camiye gidecektim. Arabayı binanın önüne park ettim. Caminin yanına geldiğimde bir anda bir patlama oldu. Koşarak geldiğimizde çocuğun birisi pencereden atlamaya çalışıyordu. Biz atlamasına engel olduk. Kadın arabanın üzerine atlamıştı" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA