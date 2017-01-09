Sokak hayvanlarını unutmadılar

Hakime TORUN – Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'u etkisi altına alan karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için de 19 mahalle ve 100 ayrı noktaya her gün yem ve mama bırakıyor.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi üyeleri, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç başkanlığında Hasbahçe mesire alanında bir araya gelerek, Hasbahçe’de kurulan 10 kedi, köpek evi ve daha önceden kurulan barınaklara ilişkin açıklamalarda bulundular. Burada konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmıyoruz. Kar yağışı ile birlikte aç susuz kalmasınlar diye çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerimizin canlıları 365 gün yanlarındayız” diye konuştu. Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclis üyesi Suna Şahin de belediyenin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalara teşekkür ederek herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını vurguladı.

BARINAKTA ISITMALI RADYAL SİSTEM DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Kağıthane Belediyesi Hayvanseverler Meclisi’nin girişimleri ile sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları için Kağıthane Belediyesi hizmet binasında bulunan rehabilitasyon merkezindeki barınakların ısıtmalı radyal (kalorifer) sisteme uyarlanması projesi de hayata geçirildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ

444 23 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen talepleri de çözüme kavuşturan Kağıthane Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç, yaralı veya soğuktan dolayı hastalanma riski taşıyan hayvanları da bulundukları yerden alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alıyor. İki farklı ekip ilçe genelinde gün boyu çalışırken, karın birikmesiyle kapanan kediköpek evlerinin de önleri hayvanların daha rahat bir şekilde soğuktan korunması için temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

DHA