Sokak ortasında tartıştığı kadını tabancayla vurup öldürdü

– DENİZLİ'de, sokak ortasında tartıştığı erkek tarafından başından tabancayla vurulan 48 yaşındaki Derya Gündüz, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi 1531 Sokak'ta meydana geldi. 48 yaşındaki Derya Gündüz, sokakta birlikte yürüdüğü kimliği henüz belirlenemeyen erkekle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek, yanındaki tabancayı çıkarıp Gündüz'ün başına ateş etti. Gündüz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Derya Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA