Sokakta, deprem eğitimi

BURSA’da 17 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Deprem Haftası' nedeniyle AFAD tarafından kentin en işlek semtinde deprem eğitimi amacıyla tatbikat yapıldı. Bursa'daki arama ve kurtarma ekiplerinin kendilerini tanıtım amacıyla stand açtığı etkinlik ilgi ile izlendi.

Bursa İl Afad Müdürlüğü, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Deprem Haftası' etkinliklerini, Kent Meydanı'nda açtığı stand ve verdiği deprem eğitimi ile sürdürdü. Bursa'da bulunan aralarında AFAD ve NAK ile ilçe belediyelerinin arama kurtarma ekiplerinin de kendilerini tanıtmak için stand açtığı etkinlik büyük ilgi gördü. AFAD ekiplerinin olası depremlerde nelerin yapılması nelerden kaçınılmasını anlattığı etkinliklerde izleyenlere ilk yardım eğitimide verildi.

Bursa İl AFAD Müdür vekili Yalçın Mumcu yaptığı açıklamada, “Deprem haftası nedeniyle vatandaşa Afad'ı anlatmak istedik. Ekiplerimiz, araç ve gereçlerimizle. Amacımız olası deprem karşısında vatandaşın eğitimli ve bilinçli olması" dedi.

Deprem haftası nedeniyle bastırdıkları broşürlerden 30 binini vatandaşlara ve öğrencilere dağıttıklarını açıklayan Yalçın Mumcu, "Bursa'da deprem bölgesinde bir şehirimiz. Bu nedenle hafta kapsamında okullar ile kamu kurumlarınıda eğitim veriyoruz. tatbikatlar düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızı daha sonraki süreçlerde artırarak sürdüeceğiz" dedi.

DHA