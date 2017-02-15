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Aydın Haberi: Söke'de domuz eti operasyonu

Söke'de domuz eti operasyonu
22:5715 Şubat 2017
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Söke'de domuz eti operasyonu
Söke'de domuz eti operasyonu

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, jandarma ve zabıtanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda 200 kilogram domuz eti ele geçirildi.
Söke Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kesilen domuz etlerinin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı eve Söke Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verdi. Jandarmanın Akçakonak Mahallesi'nde U.G. tarafından kiralanan depoya düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 200 kilogram kaçak domuz eti ele geçirildi. Gözaltına alınan U.G.'nın ifadesinde etleri köpeklere vermek üzere paketlediğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. serbest bırakıldı.

DHA

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