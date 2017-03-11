Soli Pompeiopolis, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Neolitik, Helenistik ve Roma dönemleri gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Soli Pompeiopolis Antik Kenti, yerli yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait antik kent, son yıllarda büyük ilgi çekiyor.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle yapılan çalışmalarda bakımsız ve kullanılamayan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin tarihi yolu modern bir görüntüye kavuşurken, Sütunlu Cadde'ye 360 metre uzunlukta yaya ve bisiklet yolu, oturma alanları ile aydınlatılma yapıldı. Toprak altında çıkan sütunların sergilendiği anıtsal caddede Soli Pompeiopolis'i tanıtan tabelalar konuldu. Ayrıca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği alan ile izleyicilerin oturması için de tribün yapıldı. Kentin en çok ilgi çeken tarihi yerlerden biri olmaya başlayan Soli Pompeiopolis, büyüleyici havası ile elinde makinesi ve kameraları ile bölgeyi gezen yüzlerce kişiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Soli Antik Kenti için yapılan çalışmaların hem ülkenin hem de dünyanın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, antik kentin dünya kültür mirası listesine girebilmesini hedeflediklerini söyledi.

Mersin'in açık hava müzesini andırdığını kaydeden Tarhan, "Romalılar ve Yunanlılar gibi imparatorlukların yaşadığı günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait böylesine büyüleyici bir tarihi mekanda kentle deniz arasında kullanılamayan bakımsız yolu modern hale getirerek yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Deniziyle, güneşiyle, bisiklet ve yaya yoluyla buluşabilen bir kentin dünyada başka örneğini bulmak zor. Yapılacak çalışmalarla Soli Pompeiopolis gerçekten önemli potansiyeli olan ülkemiz turizminde önemli bir yer edinebilir. Hiçbir zaman cazibesini kaybetmeyecek. Büyüleyici yapısıyla hayranlık uyandıran Soli, çalışmalar tamamlandıktan sonra UNESCO dünya kültür mirası listesine girebilir" dedi.

TANRILARIN KRALI ZEUS GÜN IŞIĞINA KAVUŞTU

Arkeolojik açıdan Kilikya tarihinin önemli hazinelerden biri olan antik kentte Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı'nın başkanlığında yürütülen çalışmalarda ise şimdiye dek 3 bin yıl öncesine ait birçok eser gün ışığına kavuştu. Roma imparator ya da üst düzey yöneticilerinin büstlerini taşıdığı Sütunlu Cadde'de, sağlık tanrısı Asklepios ve tanrıçası Hygeiea, tanrıların kralı Zeus, adalet tanrıçası Nemesis, bereket tanrıçası Demeter ve şarap tanrısı Dionysos çıkarıldı. Höyük'te ise, antik çağda ölünün öbür dünyada kullanılması inancıyla bırakılmış olan, mezar hediyesi gibi işlevleri bulunan kandiller, Bizans dönemi baskı mühürleri, tabak ve kaseler bulundu. Son 10 yıl içinde inşaat temel kazıları, yol ve altyapı çalışmaları sırasında günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu sanılan 28 antik mezar ortaya çıktı. Mezarlarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda o dönemlerde mezarlara hediye olarak bırakılan gözyaşı şişeleri, sikke, mühür ve el baskı eşyalar çıktı. Mezarların içerisinde çok sayıda kemik ve kafatasının yanı sıra yağdanlık ve tencere kapakları da çıktı.

Soli'nin M.Ö. 700 yılında Kıbrıs üzerinden Anadolu'ya geçen Rodos korsanları tarafından kurulduğu sanılıyor. Söz konusu dönemde önemli bir liman kenti olan Soli, M.Ö.78 yılında Pompe kumandasındaki Roma İmparatorluğu ordusunun eline geçti. Bu tarihten sonra şehir, kumandan Pompe'nin adı dolayısıyla Soli Pompeipolis olarak anıldı. Güney-Kuzey yönlü iki kapısı arasında iki yüz sütun bulunan Soli Pompeipolis, dönemin parlak şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.

DHA