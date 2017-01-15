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Kahramanmaraş Haberi: Soluk borusuna kokoreç kaçan genç öldü

Soluk borusuna kokoreç kaçan genç öldü
21:0515 Ocak 2017
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Soluk borusuna kokoreç kaçan genç öldü
Soluk borusuna kokoreç kaçan genç öldü

İSTANBUL'da yediği kokoreç boğazına kaçan 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti.
Abdurrahman Doğan, iddiya göre dün akşam saatlerinde İstanbul'da otogarda arkadaşlarıyla kokoreç yerken aniden öksürmeye, ardından kusmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti. Yapılan otopside gencin soluk borusuna kaçan kokoreç nedeniyle öldüğü saptandı. Abdurrahman Doğan'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Emirilyas Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

  

DHA

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