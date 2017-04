Soma Davası'na devam edildi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülmesine devam edildi. Duruşmada, bilirkişi raporunu eleştirip ekran üzerinden sunum yapan Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Manisa Cumhuriyet Savcılığının olayın sabotaj olduğuna yönelik soruşturmasının tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirtirken FETÖ bağlantısına işaret etti. Can Gürkan ayrıca, ölen madencilerin adli tıp raporlarında, kandaki zehirli madde bulgularının gizlendiğini ileri sürdü, suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, tren garı önünden, yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluyları üyeleriyle yürüyen facia kurbanı Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

ALP GÜRKAN'IN AVUKATINDAN, KAMU GÖREVLİLERİ ÇIKIŞI

Yoklamayla başlayan duruşmada, üye hakim Esra Dokur, dava dosyasına konulan belgeleri okudu. Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin görüşünü açıklaması beklenen duruşmada, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, ek bilirkişi raporlarına karşı savunma için süre isteyen sanık ve avukatlarına söz verdi. Söz alan avukatlardan şirketin patronu Alp Gürkan'ın vekili İhsan Sarkık, daha önce yapılan uzun duruşmaların esasa ilişkin etkisinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat İhsan Sarkık, şöyle dedi:

'Olay yerinde inceleme yapılmamış, sonradan bulunan delil amaçlı malzemeler de kabul edilmemiş. Yangının çıkış nedeniyle ilgili maddi delil ise yok. İlk bilirkişi raporu, kömür yangını diyor, ikincisi ise gaz püskürmesi ihtimalini gündeme getiriyor. Maddi delil olmadığı için iş ihtimale kalıyor. Biz sabotaj soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu maddi delilin bulunması açısından önemli.'

Kazadan sonra şirket yöneticileri hakkında dava açıldığını ancak idari anlamda hiçbir kamu görevlisi için soruşturma olmadığını da ifade eden Avukat İhsan Sarkık, şöyle dedi:

'Sadece iradi soruşturma olmuş, Kamu görevlisi hakkında bu soruşturmalar ne aşamada Sonuç alınmışsa dava dosyasına konulmalı. Ocağı denetleyenler bir gün gözaltına alınmadı. Denetlenenler üç yıldır tutuklu.'

İhsan Sarkık, Alp Gürkan'ın yönetim kurulu üyeliği olmadığını, bilirkişilerin Alp Gürkan'ı, dosyaya dahil edip adli kusur yaptıklarını, bunun görevi kötüye kullanmak olduğunu da öne sürdü.

CAN GÜRKAN, EKRAN ÜZERİNDEN SUNUM YAPTI

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da, büyük ekran üzerinden hazırladığı sunumla savunma yaptı. Gerek birinci, gerekse de ikinci bilirkişi raporlarına itiraz eden, davayı, esasa ilişkin maddi gerçeğe götürmediğini söyleyen Can Gürkan, sabotaj ihtimali gündeme getirdi. Sabotaj için Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın önemli olduğunu anlatan Can Gürkan, bu iddiasında da terör örgütlerini, özellikle de FETÖ'yü işaret etti. Can Gürkan, 'Bir kaza oldu, sebebi araştırılmadı, bir linç kültürüyle yargılandık. Bilirkişi raporları, suç üretmek üzerine hazırlanmış. Olmayan deliller üretildi. Yalan raporla, olası kasıtla yargılanıyoruz. Bilirkişi heyetleri hazırladıkları hiçbir raporun arkasında durmadı' dedi.

Sunumunda yangının çıktığı bölgeden da gösteren ve yangın olduğuna dair izlerin bulunmadığını savunan Can Gürkan, 'Yangının başladığı söylenen yerde kömür yok, gaz yok. Ne olduğu belli değil. Burada ne olduğu savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkacak. O zaman gerçeği hepimiz göreceğiz. Metan deniyor. Metan patlaması olsa. O bölümdeki herkesin paramparça olması lazım. Kimsinin burnu kanamamış. Tanıkların ifadeleri bile dikkate alınmamış. Raporlar satır satır birbiriyle çelişiyor' diye konuştu.

Mahkemeye güvenmek istediklerini, ancak yargılama yöntemleriyle bunu kaybettiklerini dile getiren Can Gürkan, ölen madencilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerini de gündeme getirdi. Madencilerin kanlarına toksikoloji analizlerinin yapılmasına rağmen, bazı bilgilerin gizlendiğini iddia eden Can Gürkan, 'Burada bir kasıt var, kasten bilgiler saklanmış. Kullanılan bir ilacın bile izinin bulunduğu bu raporlarda, kablo yanığı sonrasında oluşan zehirli maddelerin çıkmaması imkansız. O raporları hazırlayan kişinin buraya gelip açıklama yapmasını bekliyorum. Ya da siz suç duyurusunda bulunun, neden gizlediğini açıklasın' dedi.

Can Gürkan'dan sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik de, bilirkişi raporlarının hatalı ve yanlış olduğunu savundu. Sanıkların savunmalarından sonra Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne 2 ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 sanık için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, patron Alp Gürkan ile şirket yöneticileri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık ise maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.

DHA