Son bir haftada 170 göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada yaşanan 4 olayda 170 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-31 Mart tarihleri arasında yaşanan toplam 4 göç olayının tamamı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Kuşadası, Dikili ve Çeşme bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 170 göçmen Türk karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yapılan kontrol ve denetimlerde ise 24-31 Mart tarihleri arasında herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 4 göç girişimi de jandarma birimlerine bildirilerek, önlendi. Çeşme, Kuşadası, Dikili ve Ayvacık bölgelerinde gerçekleşen 4 göç olayında, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 123 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; 1 arama kurtarma gemisi, 30 sahil güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 14 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 756 saat seyir yapılırken, 20 helikopter ve 9 uçak sortisiyle toplam 84 saat 25 dakika uçuş gerçekleştirildi. Öte yandan 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 484 saat 40 dakika görev yapıldı.

DHA