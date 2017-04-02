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İzmir Haberi: Son bir haftada 170 göçmen yakalandı

Son bir haftada 170 göçmen yakalandı
12:492 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Son bir haftada 170 göçmen yakalandı
Son bir haftada 170 göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada yaşanan 4 olayda 170 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-31 Mart tarihleri arasında yaşanan toplam 4 göç olayının tamamı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Kuşadası, Dikili ve Çeşme bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 170 göçmen Türk karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yapılan kontrol ve denetimlerde ise 24-31 Mart tarihleri arasında herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 4 göç girişimi de jandarma birimlerine bildirilerek, önlendi. Çeşme, Kuşadası, Dikili ve Ayvacık bölgelerinde gerçekleşen 4 göç olayında, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 123 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; 1 arama kurtarma gemisi, 30 sahil güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 14 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 756 saat seyir yapılırken, 20 helikopter ve 9 uçak sortisiyle toplam 84 saat 25 dakika uçuş gerçekleştirildi. Öte yandan 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 484 saat 40 dakika görev yapıldı.

DHA

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