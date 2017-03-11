“Son Mektup” filmi Kazak seyircileriyle buluştu

– Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Aylık Türk Filmleri Günü” etkinliği kapsamında Çanakkale Savaşı’nı anlatan “Son Mektup” filminin gösterisi gerçekleştirildi.

T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık film gösterisinde yaptığı konuşmada, “Son Mektup” filminin gösterisi Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü anısına ithafen yanı sıra TürkiyeKazakistan Diplomatik İlişkilerinin 25. yıl dönümü vesilesiyle yapıldığını ifade etti.

Türkçe seslendirme ile Rusça altyazılı gösterilen Özhan Eren’in yönettiği “Son Mektup” filmi, 8 ay boyunca sürecek “Aylık Türk Filmleri Günü” etkinliğinde sunulan ilk film oldu. Kazak sinemaseverleri ayda bir kez “Baba ve Oğlu”, “Unutursam Fısılda”, “Kelebeğin Rüyası” gibi toplamda 8 Türk yapımı filmiyle buluşacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü Astana Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen film gösterisi Keruen Alışveriş Merkezi’nde yer alan Kinopark Sinema Salonu’nda yapıldı. Film gösterisine çok sayıda seyirciler katıldı.

DHA