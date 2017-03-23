Son yıllarda F16 pilotların çoğu FETÖ'cüymüş

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma ile FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması hakkında düzenlenen iddianamede ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, son yıllarda F-16 pilotu olan subayların büyük bir çoğunluğu FETÖ üyesi, örgüt üyesi olmayan pilotlar ise örgütün kendi kadrolarının yetersiz olması yada bu subayların örgütün koyduğu engelleri aşmalarından kaynaklanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat tarafından hazırlanan 596 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki mahrem yapısı ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

15 TEMMUZ'DA JET PİLOTLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLU KULLANILDI

İddianamede örgütün son yıllarda Hava Kuvvetleri'nde etkin bir şekilde örgütlendiği belirtilerek, "Hava Harp Okulu'ndan mezun olan subayların İzmir Çiğli'de bulunan uçuş okulunda eğitimleri sırasında sırayla, 123. Filo (başlangıç uçuş eğitimi), 122. Filo (temel uçuş eğitimi) ve 121. Filo'da eğitim aldıkları, bu aşamada örgüt üyesi olmayan subayların yıldırma, eğiticiler tarafından düşük not verilme ve benzeri yöntemlerle jet pilotu olmalarının engellendiği, eğitimlerin başarılı bir şekilde geçse bile örgütün onay vermediği subayların pilot yapılmadığı" yer aldı. Ayrıca iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında jet pilotların büyük bir bölümünü kullandığı anlatıldı.

'BYLOCK' DEŞİFRE OLUNCA 'EAGLE' KULLANMIŞLAR

İddianamede, örgütün gizli iletişim programı Bylock'un deşifre olmasından sonra 'Eagle' adlı kriptolu iletişim programına yöneldiği belirtilerek, "Örgüt ham halleri birim yapılanması açısından 'Bilgin' veya 'Müdür' vasıtasıyla getirilmek suretiyle örgüt mensuplarının cep telefonlarına ve tabletlerine bu program yüklenmiştir. Örgüt farklı ara yüzlerle 'Shu' 'Tango', 'Wiber' 'Turkuaz' gibi programlar kullanmıştır" ifadeleri yer aldı.

PANİK BUTONU

İddianamede, örgütün 2014 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere akıllı telefonlar ve tabletler kullandığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı: "Bu telefon ve tabletlerde data hatların kullanılmaya başlandığı, son zamanlarda Müdürlerin iletişimi tamamen tabletler üzerinden yaptıkları, ayrıca sadece müdürlerin kullandığı tablet ve telefonlara “panik butonö adında bir uygulama yüklendiği belirlendi. Bu butona basınca cihazın tüm hafızasının silindiği ve bir daha bilgilerin geri getirilemediği tespit edildi. Müdürlerin bir dönem “shuö adlı programı kullandıkları, bu program üzerinden hiçbir konuşmayı şifrelemeden çok rahatça konuştukları, her şeyi alenen açık açık birbirlerine anlatıp bilgi paylaşımı yaptıkları anlaşıldı. Daha alt kadrodaki örgüt elemanlarının ise bylock, tango, kakao talk, eagle, tik tok, Skype, ovo gibi sosyal medya mesajlaşma programlarını kullandıkları, bu ismi belirtilen programların ikonları aynı görünmekle beraber içeriği örgüt tarafından kodlanmış özel programlar olduğu, ayrıca kullanılan bütün bilgisayar, tablet ve telefonlarda VPN programları kullanıldığı, VPN'yi çalıştırmadan belirtilen mesajlaşma programların çalışmadığı, Müdürlerin özel VPN programlarını kullanırken müdür yardımcıları ve öğretmenlerin ise tunnel bear, golden frock, hotspot gibi VPN programları kullandıkları belirlenmiştir."

ÖRGÜTÜN FİŞLEME DOSYALARI

Mahrem yapının fişlemeleri de iddianameye girdi. Buna göre örgüt birim içinde, 'Örgüt elemanlarının fişlenmesi', 'Çalışan öğrenci örgüt elemanlarının fişlenmesi', 'Okuyan öğrenci örgüt elemanlarının fişlenmesi', 'Tüm muvazzaf kara kuvvetleri personelinin fişlenmesi', 'Tüm okuyan öğrencilerin fişlenmesi', 'İzdivaç adaylarının fişlenmesi', 'Hedef durumda olan TSK personelinin fişlenmesi' başlıkları altında kişiler hakkında geniş bir bilgi ağı kurdukları ve bilgileri farklı dosyalarda muhafaza ettikleri belirtildi. Buna göre;

Mavi Dosya : "İçeriğinde örgüte mensup öğrenci personelin bilgilerini ihtiva eder".

Gri Dosya : "Örgüte mensup olan veya olmayan tüm ordu mensuplarının bilgilerini ihtiva eder".

Ümit Dosyası: "Örgütle irtibatı azalan ve durumu örgüt tarafından menfi kabul edilen şahısların listesini içerir"

İddianamede bu dosyaların kullanımı da şu şekilde anlatıldı: "Gri, mavi ve ümit dosyaları tek tek açılabileceği gibi birbiri ile senkronize bir biçimde de açılabilen dosyalardır. Tek tek açılması durumunda mesela bir gri dosya tek başına açıldığında örgüte mensup olan/olmayan personel/öğrenci bilgileri ekrana çıkmaktadır. Buradaki bilgiler genel bilgilerdir. Aile bilgilerini, ikamet bilgilerini, tayin yerlerini, aktif görev yerini içeren ve daha çok şahsi bilgiler bazında sisteme işlenen fişleme verilerini ihtiva etmektedir. Fakat gri dosya mavi dosya ile senkronize edilerek açıldığında örgütün kişi hakkındaki detaylı fişleme bilgilerine ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgilerden kasıt örgüte bağlılık, husumet derecesi, zaafları, hakkında örgüt tarafından yapılan yorum ve benzeri tüm detaylara ulaşılması mümkündür."

DHA