Sondaj kuyusuna düşen 2 yavru köpeği 2 saat süren operasyonla ölümün kıyısından kurtardılar

Beykoz'da kapatılmayan 40 metre derinliğinde ve yaklaşık 20 cm genişliğinde su çıkarmak için açılan sondaj kuyusuna düşen 2 yavru köpek İtfaiye ve belediye ekiplerinin sıradışı çalışması sonucu ölümün kıyısından alındı. Yarı baygın halde kuyudan çıkarılan yavrulara olay yerinde ilk müdahale de yapıldı; oksijen verildi, sıcak tutmak için masaj yapıldı, ardından da veterinere nakledildi.

KÖPEKLERİN SAHİBİ YAVRULARI ARAMAYA BAŞLADI

Nuriye Yener adlı köpek sahibi 9 yavru köpeğinden 2 sinin kaybolduğunu bugün 11.00 sıralarında farketti. Yavru köpeklerini evinin çevresinde aramaya başlayan Yener, bundan bir sonuç alamadı. Aradığı bölgeyi genişlettiği sırada ormanlık alandan köpeklerin sesini duyan Nuriye Yener bu yöne doğru gittiğinde 2 yavrunun da bir sondaj kuyusuna düştüğünü gördü.

İTFAİYE VE BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yavruların 40 metrelik su sondajı için açılan ama kapatılmayan kuyunun 5. metresinde sıkışıp kaldığını gördü.

PARALEL ÇUKUR KAZDILAR

Bunun üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makinası çağrıldı. Köpeklerin düştüğü kuyunun hemen yanına kurtarma ekiplerinin girebileceği genişlikte bir kazı yapıldı.

BİR KANAL AÇIP YAVRULARI KURTARDILAR. MASKE TAKIP OKSİJEN TAKVİYESİ YAPTILAR

Açılan ikinci kuyuya inen itfaiye ekipleri köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı. Kuyudan yarı baygın halde çıkarılan köpeklere İtfaiye kurtarma ekibinin cihazıyla oksijen takviyesi yapıldı. Ekipte bulunanlar yavrulara masaj yaparak onları sıcak tutmaya çalıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından kazazede yavrular bataniyeye sarılarak veterinere nakledildi.

Sondaj kuyusu ve köpekleri kurtarmak için yanına açılan diğer kuyu kapatıldı.

KÖPEKLERİN SAHİBİ KONUŞTU

Nuriye Yener, sabah iki köpeğinin eksik olduğunu fark ettiğini ve aramaya başladığını anlatarak, "Kuyuya düştüklerini fark ettim. İtfayeye haber verdik. kurtarıldı" dedi. Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek ‘Kuyu’ da 11 gün sonra itifaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

DHA