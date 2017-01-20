Sopa silah sayıldı 17 yaşındaki kıza cinsel istismar sanıklarına ceza yağdı

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde, 17 yaşındaki T.S. isimli kızı sopayla korkutarak götürdükleri piknik alanında, zorla elbiselerini çıkartıp cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cem P., Fikret V. ile o anları cep telefonuna kaydeden C.P. adlı kıza ceza yağdı.

Olay, 2015 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Uzunköprü'de oturan T.S., 35 yaşındaki Fikret V.’nin kız kardeşine ait çıplak görüntülerin yer aldığı öne sürülen ve videoları sosyal medya üzerinden eski sevgilisine gönderdi. Bunun duyulması üzerine Fikret V., sevgilisi olan C.P. ve onun ağabeyi Cem P. ile birlikte plan hazırladı. 3 şüpheli, otomobille T.S.’yi Bülbül mesire alanına götürdü. Burada elindeki sopayla korkuttukları kızın üzerindeki elbiseleri zorla çıkartan erkek şüpheliler cinsel istismarda bulunurken, C.P.de o anları cep telefonuyla kaydetti.

Cinsel istismara uğrayan T.S.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fikret V., sevgilisi C.P. ve onun ağabeyi Cem P., 2015 yılı Temmuz ayında tutuklandı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davanın 8’nci karar duruşması önceki gün Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan C.P., Fikret V. katılırken, diğer tutuklu sanık Cem P. ise Kırklareli’ndeki cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kurdu.

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM'

Duruşmada T.S.’nin avukatı Adem Eray Kozan, 2 erkek sanığın cinsel istismarda bulunduğunu, diğer kız sanığın ise onları görüntülediğini belirterek, "Sanıkların iddianamedeki suçları işledikleri dosya durumundan sabittir. Bu suçları hepsi bir arada işlemiştir. Bu sebeple ceza tertibinde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep ediyoruz" dedi.

Savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklardan Cem P., uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, "Tahliyemi talep ediyorum, pişmanım, mağdurum, özür diliyorum" dedi. Sanık Fikret V. de özür dileyerek mahkemeden tahliye talep etti. Sanık C.P. ise "Pişmanım" demekle yetindi.

MAHKEME SOPAYI SİLAH SAYDI

Savunmaların ardından Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sibel Kurtoğlu, kararı açıklarken, verilen cezalarda T.S.’yi korkuttukları sopanın 'silah' olarak kabul edildiğini söyledi. Ayrıca Cem P. ve Fikret V.’nin taciz sırasında cinsel organlarını da kullandığı anlatılan kararda, sanıkların hakaret ettiklerini ifadelerine yer verildi. Sanık Cem P.’nin kız kardeşi C.P.’nin de kızın kıyafetlerini çıkarmasına yardım ettiği ve istismar sırasında T.S.’nin cep telefonunu alarak o anları kaydettiği, kayıt sırasında talimatlar verdiği belirtildi. Mahkeme Başkanı Kurtoğlu, 'nitelikli cinsel istismar', 'hürriyeti tahdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'tehdit' suçlarından sanıklardan Cem P.’ye toplamda 43 yıl 6 ay 10 gün, sanık Fikret V.’ye 44 yıl 4 ay 20 gün ve Cem P.’nin kız kardeşi C.P.’yi ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca 3 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DHA