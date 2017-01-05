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İstanbul Haberi: Sosyal medya hesabından hakarete gözaltı

Sosyal medya hesabından hakarete gözaltı
11:375 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Sosyal medya hesabından hakarete gözaltı
Sosyal medya hesabından hakarete gözaltı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri bir havalimanı çalışanını yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına aldı. Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışan A.G'nin,  sosyal paylaşım sitesi facebook'da cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiği ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle savcı talimatı ile gözaltına alındığı belirtildi.

 

DHA

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